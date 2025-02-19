توقيع بروتوكول تعاون بين رئيس جامعة المنصورة والمستقبل بالعراق

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، وفد جامعة المستقبل العراقية برئاسة الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس الجامعة، في إطار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف دعم أوجه التعاون العلمي والبحثي في مجالات العلوم الصيدلية بين الجامعتين.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس جامعة المستقبل بالعراق لتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين

وحضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال عيد، عميد كلية الصيدلة.

ومن الجانب العراقي، حضر الدكتور منذر فاضل حسن، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والأستاذ الدكتور مظفر صادق حسن، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، والأستاذ الدكتور ولاء لؤي علي، عميد كلية الطب.

كما حضر الدكتور خالد بشير سليم، وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية، والأستاذ المساعد الدكتورة يسرا الفار، نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين، والمساعد الدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، نواب المشرف العام.

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بوفد جامعة المستقبل العراقية في رحاب جامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن العراقيين من أعرق شعوب العالم، وأن بلادهم صاحبة تاريخ عظيم وحضارة عريقة وكوادر بشرية متميزة، كما أكَّد على عمق العلاقات وروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والعراقي، وحرص جامعة المنصورة على تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات التعليمية في العراق.

وقال «خاطر» إن جامعة المنصورة تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السمعة المتميزة عالميًا، وجعل مصر قبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تسعى الجامعة إلى تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات في مختلف المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكَّد رئيس جامعة المنصورة أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة المستقبل العراقية يهدف إلى التبادل المشترك بين الجامعتين من خلال التعاون في مجال العلوم الصيدلية، وتبادل البرامج التدريسية ذات التخصصات المشتركة، وتطوير البرامج التعليمية، والتعاون المشترك في الأنشطة العلمية كالمؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتدريب الطلاب، وتسهيل تسجيل الدراسات العليا للطلاب العراقيين وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في كلية الصيدلة، كما يشمل البروتوكول تبادل الزيارات القصيرة بين أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الكليتين لتحقيق أهداف البروتوكول، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة وبعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

أبرز نقاط التميز بجامعة المنصورة في قطاعيها التعليمي والطبي

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجامعة ملفًا يتضمن أبرز نقاط التميز بجامعة المنصورة في قطاعيها التعليمي والطبي، من بينها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، وحصولها على العديد من جوائز التميز الحكومي، فضلًا عن نقاط التميز المضيئة في كافة أنحاء الجامعة.

البروتوكول يستهدف توطيد التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن شاكر عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة العريقة، التي تحتل مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، موضحًا أن البروتوكول يستهدف توطيد التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية.

وأشار الدكتور حسن شاكر إلى أن جامعة المستقبل أُنشئت عام 2010، وتقع في محافظة بابل وتبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب بغداد، وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، وتعد واحدة من الجامعات الرائدة متعددة التخصصات في العراق، حيث اكتسبت سمعة متزايدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وشهدت الجامعة نموًا ملحوظًا، حيث تقدم الآن 45 برنامجًا جامعيًا عبْر 14 كلية في مجالات مثل الطب والهندسة والإدارة والفنون والعلوم الإنسانية.بالإضافة إلى ذلك، تُقدِّم جامعة المستقبل برنامجين للماجستير في هندسة الإلكترونيات والتشريح السريري.

وعبَّر الدكتور محمد عطية عن سعادته بتنفيذ التعاون مع جامعة المستقبل، مثنيًا على الطلاب العراقيين ومؤكدًا على عمق العلاقات الدائمة والمستمرة بين البلدين.

جامعة المنصورة تملك مستوى أكاديميًّا وبحثيًّا وتصنيفًا عالميًّا مشرّفًا

وأكَّد الدكتور طارق غلوش أن جامعة المنصورة تملك مستوى أكاديميًّا وبحثيًّا وتصنيفًا عالميًّا مشرّفًا، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والباحثين، كما أكّد حِرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للجامعة في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء عرض أفلام وثائقية توضح تاريخ الجامعتين، كما تم في نهاية مراسم توقيع بروتوكول التعاون تبادل الدروع بين الجانبين، والتقاط الصور التذكارية.

جولة تفقدية للتعرف على جامعة المنصورة شملت كلية الصيدلة

جدير بالذكر أن برنامج زيارة وفد جامعة المستقبل العراقية إلى جامعة المنصورة ضم جولة تفقدية للتعرف على جامعة المنصورة شملت كلية الصيدلة، وكلية الطب، ومركز أمراض الكلى والمسالك البولية، ومركز الأورام، ومركز جراحة القلب والصدر.

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