اليوم، انطلاق المؤتمر الأول لكلية التمريض جامعة الأزهر تحت عنوان "الابتكارات والتحديات"

تقيم كلية التمريض بنات جامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها العلمي السنوي الأول اليوم الثلاثاء بمقر قاعة الاحتفالات بالكلية "قاعة الدكتور محمد المحرصاوي"؛ صرحت بذلك الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر العلمي الأول للكلية يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

مؤتمر الابتكارات والتحديات في مجالات التمريض

وبينت عميدة الكلية أن المؤتمر العلمي الأول للكلية يقام تحت عنوان: "الابتكارات والتحديات في مجالات التمريض: التعليم... البحث...الممارسة السريرية" لافتة إلى أن المؤتمر يهدف للتأكيد على مواكبة جهود الدولة في المجالات الصحية؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

دور الذكاء الاصطناعي في مجالات التمريض

وأضافت عميدة الكلية أن المؤتمر يناقش الجديد والحديث في مجالات التمريض المختلفة؛ انطلاقًا من أن خريجي كليات التمريض هم الساعد الأيمن للجيش الأبيض، وهم أصحاب رسالة إنسانية في المقام الأول، بجانب ذلك يناقش المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في مجالات التمريض، ويناقش أهمية قطاع التمريض في ظل الجوائح، ولا سيما دوره في ظل (جائحة كورونا) والذي لاقى إشادة كبيرة من جميع الأوساط المحلية والإقليمية والدولية.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر عضو مجلس الشيوخ المصري عضو المجلس الصحي المصري، إضافة إلى لفيف من المحاضرين في مختلف المجالات العلمية.

جدير بالذكر أن أمانة المؤتمر تضم الدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب نائبًا لرئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة عز الرجال، أمين عام المؤتمر، والدكتورة هبة عبد العظيم، سكرتير عام المؤتمر.

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