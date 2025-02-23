منتخب الشباب يفوز على لافيينا 4-3 وديا

منتخب الشباب، فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على الفريق الأول بنادي لافيينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

شهد المباراة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة رفقة الكابتن حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب.

انتهي الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدفين مقابل هدف للمنتخب.. أحرز لافيينا هدفيه تباعا قبل أن يعدل النتيجة عمار ياسر بإحرازه الهدف الأول للمنتخب فى الدقيقة ٤٣ ؛ وبين شوطي المباراة وبالتحديد بعد محاضرة الكابتن أسامة نبيه تبدل الوضع ونجح لاعبو منتخب الشباب فى قلب الموازين وأحرز مهاب سامي الهدف الثاني ليتعادل المنتخب فى الدقيقة ٤٨ وأضاف كريم سعيد الهدف الثالث للمنتخب فى الدقيقة ٥١ وأحرز محمد رأفت الهدف الرابع فى الدقيقة ٦٥ وقبيل النهاية أحرز لافيينا هدفه الثالث.

المباراة جاءت ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر أبريل المقبل.

٢٣ لاعبا فى قائمة منتخب الشباب لمواجهة لافيينا اليوم

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ بقيادة الكابتن اسامة نبيه المدير الفني على ٢٣ لاعبا فى قائمة الفريق لمواجهة لافيينا ضمن برنامج التجهيز للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار شهر أبريل المقبل.

وضمت القائمة كلا من: أحمد منشاوى ومحمد ريشه فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عادل ومحمد جمال وبلال موسي واحمد زيزو ومحمد نبيه وعبد العزيز سعيد ومحمود لبيب ومهاب سامي ومصطفي عكاشة وخالد ربيع واحمد وحيد وعمر أسامة ومحمد عبد الناصر وكريم سعيد ومحمد رأفت وعمار ياسر وحامد عبد الله وعمر فتحي عموري وأدهم علاء.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

ويسابق نبيه ومعاونوه الزمن من أجل التجهيز لصناعة جيل من الشباب يكون قادر على الدفاع بقوة عن طموحات الجمهور فى البطولة المرتقبة والتى يستهلها الفراعنة باللعب فى مجموعة الموت التى تضم معهم: نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا.



إنهاء ترتيبات ودية منتخب الشباب أمام لافيينا

وانهى حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب كافة الامور والترتيبات الخاصة بودية اليوم.. وقال حماده أنور أن الجهاز الفني بدأ التجمع يوم ١٧ فبراير بمشاركة كل العناصر التى كانت تحتاج للحصول على فرصة من الوجوه الجديدة واختتم الجزء الأول من المعسكر بودية مع الفريق الأول لنادى الو ايجيبت وتم اختيار العناصر المتميزة وضمهم للتجمع الثاني للمعسكر مع القوام الأساسي للمنتخب الذى انتظم فى المعسكر منذ أمس الأول فى طريق الاستعداد للاستقرار على القائمة النهائية لأمم أفريقيا.

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