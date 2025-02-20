منتخب الشباب يلتقي لافيينا وحرس الحدود وديا استعدادا لأمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، على إقامة مباراتين وديتين مع لافيينا يوم الأحد المقبل ومع حرس الحدود يوم ٢٧ فبراير الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى أبريل المقبل بكوت ديفوار.

وكان المنتخب قد خسر أمام الو ايجيبت أمس بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى خاضها المنتخب بالعناصر الجديدة التى حرص الجهاز الفني على منحهم الفرصة فى أول تجمع للمنتخب بمعسكره المفتوح الجاري فى مشروع الهدف.



وبدأ المنتخب التجمع الثاني بالتدريب اليوم بمشاركة القوام الأساسي له إلى جانب الذين وقع عليهم الاختيار من الوجوه الجديدة.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

31 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، قائمة معسكر الفريق تحت 20 سنة، في الفترة من 20 حتى 28 فبراير، ضمن برنامج الإعداد لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2025

وضمت قائمة منتخب الشباب لمعسكر فبراير 31 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

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