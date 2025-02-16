4 محترفين يشاركون في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، كشف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق المفتوح، المقرر انطلاقه غدا الإثنين بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

4 لاعبين محترفين بمعسكر منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب الشباب 29 لاعبا بينهم أربعة لاعبين محترفين في الأندية الأوربية هم: بلال موسى (هولندا) وسوني (إنجلترا) ومحمد أشرف مرازيق (قبرص) محمد منصور (إسبانيا).

فيما ضمت القائمة في مجملها 29 لاعبا هم:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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