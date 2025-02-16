الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 محترفين يشاركون في المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، كشف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق المفتوح، المقرر انطلاقه غدا الإثنين بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.

 

4 لاعبين محترفين بمعسكر منتخب الشباب

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب الشباب 29 لاعبا بينهم أربعة لاعبين محترفين في الأندية الأوربية هم: بلال موسى (هولندا) وسوني (إنجلترا) ومحمد أشرف مرازيق (قبرص) محمد منصور (إسبانيا).

فيما ضمت القائمة في مجملها 29 لاعبا هم:

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 أسامة نبيه مركز المنتخبات الوطنية مشروع الهدف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بطولة امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة منتخب مصر

مواد متعلقة

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

موعد وصول نيجيريا لمواجهة منتخب الشباب وديًا

إرتباك داخل جهاز منتخب الشباب بسبب أمم إفريقيا للمحليين

منتخب الشباب يشارك في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يواصل التألق، ليفربول يتخطى وولفرهامبتون 1/2 ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

الزمالك يفشل في فك شفرة دفاعات بتروجيت بعد 60 دقيقة

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

قبل مواجهة الأهلي، الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت 1/1 بالدوري

جراديشار يقود هجوم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

منوعات

المزيد

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية