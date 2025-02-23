وكيل رياضة الدقهلية يبحث سبل التعاون مع مدير الدعوة بالمحافظة

استقبل طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب بمحافظة الدقهلية، بالإنابة عن الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، اليوم الأحد بديوان عام المديرية، الشيخ ابراهيم سرحان مدير الدعوة بمنطقة وعظ الدقهلية "بالأزهر الشريف"، فى إطار الإستعداد والتجهيز لشهر رمضان المبارك، وكذلك التنسيق ومد جسور التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومنطقة وعظ الدقهلية، والتى تنتمى إلى مؤسسة العريقة "الأزهر الشريف".

وكيل رياضة الدقهلية لشئون الشباب يستقبل مدير الدعوة بمنطقة وعظ الدقهلية بالأزهر الشريف.

التعاون مع الأزهر الشريف في تنفيذ النشاط الديني داخل مراكز الشباب

في بداية اللقاء رحب طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بفضيلة الشيخ ابراهيم سرحان مدير الدعوة بمنطقه وعظ الدقهلية بالأزهر الشريف، واكد علي أن التعاون مع الأزهر الشريف في تنفيذ النشاط الديني داخل مراكز الشباب، يعكس حرص الدولة على تقديم محتوى ديني وتوعوي متميز، يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدعم مثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر قيم التسامح والوسطية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء والشباب.

موضوعات الندوات والمحاضرات الدينية في مراكز الشباب

تناول بالحديث فضيلة الشيخ ابراهيم سرحان مدير الدعوة بمنطقة وعظ الدقهلية "بالأزهر الشريف"، سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ووعظ الدقهلية بالأزهر الشريف، فى إطار الإعداد والتجهيز لشهر رمضان المبارك، وكيف نستقبل رمضان؟ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، من حيث عقد الندوات والمحاضرات الدينية التى تدور حول مجموعة من الموضوعات منها: استقبال شهر الرحمة، رمضان شهر العمل والعبادة، فضائل شهر رمضان، رمضان شهر الانتصارات، العشر الأواخر من رمضان، الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام، فضل ليلة القدر، رمضان شهر السلام، التكافل الاجتماعي فى شهر القرآن.

تكثيف الجهود التوعوية في شهر رمضان المبارك

ومن جانبه أعرب طارق دهب، عن سعادته البالغة بالتعاون مع منطقة وعظ الدقهلية، وخاصة في مجال التوعية للنشء والشباب داخل مراكز الشباب، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وتشهد مراكز الشباب والأندية حضور جماهيري من النشء والشباب، مما ستكون فرصة لتكثيف الجهود التوعوية في شهر رمضان المبارك، عن طريق الندوات والمحاضرات الدينية داخل مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية.

ياتي هذا اللقاء فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حول الاهتمام بالتواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع، بشكل مستمر، نحو بناء وتطوير القدرات لدى النشء والشباب بمراكز الشباب، وبدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنسيق وتوجيه من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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