الخميس 04 يوليو 2024
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وكيل شباب الدقهلية تستقبل وفدا من منطقة وعظ الدقهلية بالمنصورة

وفد الوعظ بشباب الدقهلية،
وفد الوعظ بشباب الدقهلية، فيتو

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم بديوان عام المديرية، وفدا من منطقة وعظ الدقهلية في المنصورة 

وفد من منطقة وعظ الدقهلية بالمنصورة

وذلك فى إطار الاهتمام والتنسيق من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بمد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، ومنها منطقة وعظ الدقهلية، والتى تنتمى إلى مؤسسة الأزهر الشريف.

ضم الوفد فضيلة الشيخ سامي حسين عجور مدير عام الوعظ بالدقهلية، وفضيلة الشيخ محمد نبيه شعبان مدير عام التوجيه والمتابعة بوعظ الدقهلية.


كما حضر اللقاء من جانب مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، وسامح سليم مدير الإدارة العامة للشباب، ورمضان صالح، والدكتور على فتوح بالإدارة العامة للشباب.

تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب

تناول بالحديث فضيلة الشيخ سامي حسين عجور مدير عام الوعظ بالدقهلية، سبل التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ووعظ الدقهلية بالأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بالوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة، لاسيما تقويم أخلاق الشباب والفتيات وتأصيلها في المجتمع المحيط بهم.

محاضرات تتعلق بقضايا اجتماعية تعرف عليها 

وفى نفس السياق تم بحث التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ووعظ الدقهلية، بالتعاون مع الشيوخ الأفاضل لعمل ندوات ومحاضرات تتعلق بقضايا اجتماعية مثل " الأخلاق، والختان، والزواج المبكر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة من منظور وسطية الإسلام، تدعى لها من خلال الهيئات الشبابية، بالتنسيق مع الادارة العامة للشباب بالمديرية، بما يتماشى مع الخطة فى ضوء إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

التوعية للنشء والشباب داخل مراكز الشباب

ومن جانبها أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وعظ الدقهلية، وخاصة في مجال التوعية للنشء والشباب داخل مراكز الشباب، فيما يتعلق بقضايا مهمة على الساحة مثل الولاء والانتماء للوطن، والتعريف بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع فى ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بالقضايا المجتمعية، من خلال ندوات ومحاضرات تثقيفية دينية، يقوم بها الشيوخ الأفاضل بوعظ الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ياتي هذا اللقاء فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول الاهتمام بالتواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع، بشكل مستمر، نحو بناء وتطوير القدرات لدى النشء والشباب بمراكز الشباب، وبدعم من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  وتنسيق وتوجيه من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة.

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