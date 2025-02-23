الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية عن انقطاع المياه من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساءًا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/25.

المناطق المستهدفة لانقطاع المياه

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه عن المناطق التالية:

-مدينة ومركز المنزلة.

-قرية البصراط.

-قرية الطوابرة.

-قرية الحوته.

-قرية العصافرة..

المناطق المستهدفة في تخفيض المياه

كما أعلنت الشركة عن ضعف وتخفيض لضغوط المياه في ذات التوقيت عن مدينة المطرية.

سبب انقطاع المياه وتخفيض الضغوط بمناطق أخري

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان ذلك الانقطاع وتخفيض ضغوط المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة علي خط 600 مم بمدينة المطرية.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.

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