أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تنظم فعالية ثقافية ضمن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت (صور)

أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تنظم فعالية ثقافية ضمن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت (صور)
نظم قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة والتكنولوجيا، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع أسوان ظهر اليوم الاحد فعالية ثقافية متميزة بعنوان "أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة"، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للدورة 29 من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.
أقيمت الفعالية بدعم من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وبحضور المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، الذي قدم عرضًا بعنوان "أبو سمبل حالة ملهمة"، مستعرضًا دور العمارة والفن في إحياء التراث.
فعاليات أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة
تضمنت فعاليات "أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة" نشأة فكرة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي انطلق قبل تسع وعشرون عامًا ليكون جسرًا بين الماضي والحاضر عبر إعادة إحياء فن النحت على الجرانيت الذي أبدع فيه المصريون القدماء، كما قدم الفنان الدكتور باهر ابو بكر المشارك بفعاليات الملتقى عرض تجربته وبعض فناني السيمبوزيوم.
وفي نهاية اللقاء عرض الفيلم الوثائقي النادر "العجيبة الثامنة"، للمخرج الكندي العالمي جون فيني ولوحات الفنان حسين بيكار، مستندًا إلى فكرة الدكتور ثروت عكاشة وزير ثقافة مصر، والذي يوثق عملية إنقاذ معبدي أبو سمبل من الغرق، في واحدة من أعظم مشاريع الحفاظ على التراث في القرن العشرين.
تتزامن الفعالية مع الظاهرة الفلكية الفريدة "تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني" داخل قدس الأقداس بالمعبد الكبير بأبو سمبل، والتي توافقت هذا العام مع ختام السيمبوزيوم، مما يعكس مدى الترابط بين الفنون والتاريخ والهوية الثقافية لمصر.
تعد هذه الفعالية فرصة متميزة للمهتمين بالفنون والعمارة والتراث لحضور مناقشات ثرية حول دور الإبداع في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الفنون المعاصرة.
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