أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تنظم فعالية ثقافية ضمن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت (صور)

نظم قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة والتكنولوجيا، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع أسوان ظهر اليوم الاحد فعالية ثقافية متميزة بعنوان "أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة"، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للدورة 29 من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت.

أقيمت الفعالية بدعم من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وبحضور المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، الذي قدم عرضًا بعنوان "أبو سمبل حالة ملهمة"، مستعرضًا دور العمارة والفن في إحياء التراث.

فعاليات أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة

تضمنت فعاليات "أبو سمبل إلى سيمبوزيوم أسوان - رحلة إبداعية ملهمة" نشأة فكرة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي انطلق قبل تسع وعشرون عامًا ليكون جسرًا بين الماضي والحاضر عبر إعادة إحياء فن النحت على الجرانيت الذي أبدع فيه المصريون القدماء، كما قدم الفنان الدكتور باهر ابو بكر المشارك بفعاليات الملتقى عرض تجربته وبعض فناني السيمبوزيوم.

وفي نهاية اللقاء عرض الفيلم الوثائقي النادر "العجيبة الثامنة"، للمخرج الكندي العالمي جون فيني ولوحات الفنان حسين بيكار، مستندًا إلى فكرة الدكتور ثروت عكاشة وزير ثقافة مصر، والذي يوثق عملية إنقاذ معبدي أبو سمبل من الغرق، في واحدة من أعظم مشاريع الحفاظ على التراث في القرن العشرين.

تتزامن الفعالية مع الظاهرة الفلكية الفريدة "تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني" داخل قدس الأقداس بالمعبد الكبير بأبو سمبل، والتي توافقت هذا العام مع ختام السيمبوزيوم، مما يعكس مدى الترابط بين الفنون والتاريخ والهوية الثقافية لمصر.

تعد هذه الفعالية فرصة متميزة للمهتمين بالفنون والعمارة والتراث لحضور مناقشات ثرية حول دور الإبداع في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الفنون المعاصرة.

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