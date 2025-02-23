الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

هبوط اضطراري لطائرة متجهة من نيويورك لنيودلهي لإنذار بوجود قنبلة

الطيران الأمريكي،
الطيران الأمريكي، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأحد، بهبوط اضطراري لطائرة متجهة من نيويورك لنيودلهي، وذلك في مطار روما بسبب إنذار بوجود قنبلة، وءلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو

في سياق آخر، أعلن مسؤول أمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت قبالة ساحل سان دييجو،د، لكن جرى انقاذ فردي الطاقم دون أن يصيبهما أذى.

وأضاف المسؤول -الذي رفض نشر اسمه- أن الطائرة من طراز (إي إيه-18جي جرولر) التي تستخدم في الحرب الإلكترونية.

ولم يتضح سبب التحطم، لكن خفر السواحل أنقذ الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة ذات المقعدين.

 

اصطدام هليكوبتر بطائرة ركاب في العاصمة واشنطن الشهر الماضي

وأصبحت سلامة الطيران العسكري الأمريكي موضع تدقيق بعد اصطدام طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة للجيش بطائرة ركاب في العاصمة واشنطن الشهر الماضي.

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نيويورك روما نيودلهي تحطم طائرة واشنطن العاصمة واشنطن سلامة الطيران العسكري الأمريكي

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