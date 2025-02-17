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خارج الحدود

إعلام كندي: إصابة 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها بتورنتو

كندا، فيتو
كندا، فيتو

أفادت وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الإثنين، بتحطم طائرة أثناء الهبوط بمطار تورنتو.

تحطم طائرة أثناء الهبوط بمطار تورنتو

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت وسائل الإعلام الكندية، إصابة 8 أشخاص في حادث تحطم الطائرة أثناء هبوطها في تورنتو.

تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو

في سياق آخر، أعلن مسؤول أمريكي أن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت قبالة ساحل سان دييجو، الأربعاء، لكن جرى انقاذ فردي الطاقم دون أن يصيبهما أذى.

وأضاف المسؤول -الذي رفض نشر اسمه- أن الطائرة من طراز (إي إيه-18جي جرولر) التي تستخدم في الحرب الإلكترونية.

ولم يتضح سبب التحطم، لكن خفر السواحل أنقذ الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة ذات المقعدين.

وأصبحت سلامة الطيران العسكري الأمريكي موضع تدقيق بعد اصطدام طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة للجيش بطائرة ركاب في العاصمة واشنطن الشهر الماضي.

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