من بينهم جندي، مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي

أعلنت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، مقتل عسكري أمريكي بالخدمة و3 من متعاقدي الدفاع إثر تحطم طائرة تعاقد عليها الجيش الأمريكي في حقل أرز جنوبي الفلبين.

تحطم طائرة تابعة للجيش الأمريكي



وجاء في بيان القيادة الأمريكية إن الطائرة كانت تجري مهمة روتينية "لتقديم الاستخبارات والمراقبة والدعم في الاستطلاع بناء على طلب حلفائنا الفلبينيين"، مضيفة أن التحقيق في سبب التحطم ما زال جاريا.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني في الفلبين تحطم طائرة خفيفة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

انتشال جثث من موقع تحطم الطائرة

وعلى صعيد متصل، قال أمير جهاد تيم أمبولودتو، وهو ضابط سلامة في إقليم ماجوينداناو ديل سور، إنه قد تم انتشال جثث لأربعة أشخاص من بين الحطام في بلدة أمباتوان. وقالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنه لم يتم إعلان أسماء أفراد الطاقم لحين إخطار أسرهم.

وأفادت ويندي بيتي، المسؤولة الإقليمية للتخفيف من آثار الكوارث لوكالة "أسوشيتد برس" بأنها تلقت تقارير عن مشاهدة السكان لدخان ينبعث من الطائرة وسمعوا انفجارا قبل أن تهوي الطائرة على الأرض على بعد أقل من كيلومتر من مجموعة من البيوت الريفية.

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