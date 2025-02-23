الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

كولر يعيد محمد هاني لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الحرس

محمد هاني
محمد هاني

قرر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة محمد هاني ظهير أيمن الفريق إلي التشكيل الاساسي للأحمر في مباراة حرس الحدود المقرر أن تقام ضمن منافسات الدوري الممتاز.   

وكان محمد هاني جلس علي مقاعد بدلاء النادي الأهلي خلال مباراة الزمالك أمس والتي انتهت بالتعادل هدف لكل فريق، حيث لم يشارك في أي جزء من اللقاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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