انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم بسبب عطل بمحطة العزب الجديدة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن نقطاع المياه عن بعض قرى ومدن المحافظة، بسبب عطل مفاجئ بمحطة العزب الجديدة، وجاري العمل في الوقت الحالي على إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه إلى المناطق المتضررة فور الانتهاء من الإصلاح، وتصل الضغوط إلى وضعها الطبيعي بعد ضخ المياه بساعتين على الأقل.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بانقطاع مياه الشرب في مركز الفيوم قرى ( بني صالح، منشاة عبدالله، زاويه الكرادسة )، وفي مركز سنورس تتاثر قرى ( فيدمين، سنهور القبليه والبحرية، ترسا، نقاليفة وتوابعهم )، أما في مركز يوسف الصديق فيتأثر مدينة يوسف الصديق وكل القرى التابعة للمركز ما عدا قرى ( النزلة، الحامولي، الشواشنة )، وفي مركز إطسا تتأثر قرى ( تطون، قصر الباسل، الغرب وتوابعهم )، أما مركز أبشواي فيتأثر المركز بالكامل ما عدا قرى ( طبهار، العجميين، النصارية ).

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه، وتوفر الشركة مياه الشرب النقية لعملائها في حالات الاحتياج القصوى، عن طريق إرسال فناطيس محملة بالمياه، من خلال الاتصال بالخط الساخن.

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