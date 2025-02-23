اغلقت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس فى رمضان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس السبت المقبل بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، دافئا على الجنوب شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.

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