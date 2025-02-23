الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين بمستشفي الشيخ زويد

قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد، بزيارة الجرحى والمرضي الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد المركزي.

 

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد


وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

 


وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل حفظة القرآن الكريم

 

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم أطفال مكتب الأمل لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الحسنة في حضور الشيخ محمد محمد صابر 
 

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وأكد المحافظ على أهمية تحفيظ القرآن الكريم وتوفير الدعم اللازم للمقارئ واستمع المحافظ إلي تلاوة القرآن الكريم من بعض الأطفال وشدّد على ضرورة دعم مكاتب تحفيظ القرآن والتوسع في إنشائها، مؤكدًا أن حفظ القرآن والعمل به من أسباب الاستقرار، وأن الحفظة يمثلون ذخيرة لمصر والوطن العربي
تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة شمال سيناء على دعم الأنشطة الدينية والثقافية، وتعزيز الوعي الديني بين الأجيال الصاعدة، بما يسهم في ترسيخ القيم الصحيحة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.​

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