الفنون التشكيلية يعلن عن سلسلة معارض فنية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة سلسلة معارض فنية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، مطالبين الراغبين في التقدم على ملء البيانات المطلوبة، وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

شروط التقديم للمعارض الفنية بالأكاديمية المصرية للفنون

وجاءت شروط التقديم لمعارض الفنية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، كالآتي:

أن يكون الفنان مصري الجنسية وأن يكون من الفنانين الفاعلين في الحركة الفنية المصرية.

⁠أن يكون لدى الفنان جواز سفر سارى الصلاحية وكارنية نقابة الفنانين التشكيليين بتاريخ 2028

⁠يتحمل الفنان تذاكر السفر ذهابًا وعودة، ومصاريف التأشيرة وتكلفة شحن أعماله الفنية.

⁠تتحمل الأكاديمية المصرية للفنون بروما الإقامة لمدة أسبوع واحد هي مدة العرض.

⁠يتم تحديد عدد الفنانين وكذلك تحديد موعد المعرض بعد إختيار الفنانين المشاركين.

وحدد قطاع الفنون التشكيلة يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس القادم آخر معاد للتقديم للمشاركة في المعارض الفنية بالأكاديمية المصرية للفنون، على أن يكون رابط التقديم من هنا

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