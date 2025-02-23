الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية يقيم معرضا جماعيا لفناني متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم

معرض The Glass Talks،
معرض "The Glass Talks"، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة معرض جماعي لفنانو متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم يعرضون يحمل عنوان "The Glass Talks" بمركز محمود مختار الثقافي، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن يقام معرض "The Glass Talks" يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في تمام الساعة الـ 6 مساء بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 9 مارس 2025.

وأكد قطاع الفنون التشكيلية بأن الدعوة عامة والحضور مجاني للجميع، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم مركز محمود مختار الثقافي The Glass Talks

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