الفنون التشكيلية يقيم معرضا جماعيا لفناني متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة معرض جماعي لفنانو متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم يعرضون يحمل عنوان "The Glass Talks" بمركز محمود مختار الثقافي، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن يقام معرض "The Glass Talks" يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في تمام الساعة الـ 6 مساء بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 9 مارس 2025.

وأكد قطاع الفنون التشكيلية بأن الدعوة عامة والحضور مجاني للجميع، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

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