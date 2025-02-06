الفنون التشكيلية تفتتح معرض “يوم” الجماعي بمتحف محمود مختار الخميس المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض "يوم" الجماعي للفنانات آيات رجب، وعهود فوزي، وميادة سالم، ونشوى عزام، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 في تمام الساعة الـ 6 مساء بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

ومن المقرر أن يستمر معرض “يوم” حتى 23 فبراير 2025، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

الفنانة آيات رجب

آيات رجب النادي هي فنانة تشكيلية من مواليد 1984م، حصلت على بكالوريوس علم الاجتماع جامعة القاهرة، ودرست دراسات حرة المدة علمي بورش الدكتور مراد درويش الاستاد بكلية فنون جميلة - جامعة حلوان

كما شاركت في المعارض الفنية من سن صغيرة وذلك أثناء إقامتها بدولة الإمارات العربية، وشاركت بلوحة الاتحاد في العيد الوطني للاتحاد بعمر 15 عامًا.

الفنانة ميادة سالم

ميادة سالم هي دكتورة صيدلانية وفنانة تشكيلية، من مواليد الإسكندرية، درست الفن التشكيلي دراسة أكاديمية، وشاركت بعدد من المعارض منها المعرض العام بدار الأوبرا المصرية، ومعرض أجندة بدورته الـ 17 بمكتبة الإسكندرية، ومسابقة فاروق حسني النقافة والفنون الدورة الرابعة بمركز الجزيرة للفنون.

الفنانة عهود فوزي

عهود فوزی هي فنانة تشكيلية ومعالجة نفسية بالفن، خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 2019م، ثم بعد ذلك اتجهت إلى دراسة العلاج بالفن والبرمجة اللغوية العصبية، وشاركت في العديد من المعارض الفنية الدولية للعلاج بالفن في مصر وإيطاليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.