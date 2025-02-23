رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر، الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري، بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر الأسبق، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير حمدي ربيع، نائب رئيس الجامعة الأسبق، وطروب طلبة، أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعمداء ووكلاء الكليات، وممثلي الجهات الداعمة والراعية للأسبوع البيئي السابع عشر.

تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة، التي تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقضايا البيئية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أثنى على الفعاليات التي يتضمنها الأسبوع البيئي السابع عشر، والتي تسلط الضوء على دور جامعة جنوب الوادي في تعزيز الوعي البيئي بين منتسبيها والمجتمع الخارجي.

وأضاف أن الجامعة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية المهتمة بالبيئة والاستدامة، كما تولي اهتمامًا خاصًا بتجميل البنية التحتية من خلال تطوير الطرق والأرصفة والحدائق، بهدف خلق بيئة جامعية جاذبة. وتسعى الجامعة أيضًا إلى الحد من التلوث عبر توفير سيارات ودراجات كهربائية للتنقل داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الأسبوع البيئي أصبح علامة مميزة في مسيرة الجامعة نحو التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، حيث يعد نافذة تطل منها الجامعة على محيطها المجتمعي للوقوف على التحديات الحقيقية وإيجاد حلول علمية لها، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

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القوافل الطبية البشرية والبيطرية

وأضاف أن الجامعة تنظم العديد من القوافل الطبية البشرية والبيطرية التي تشمل مختلف أرجاء المحافظة، وصولًا إلى حلايب وشلاتين، وقد استفاد منها العام الماضي نحو 28 ألف مواطن

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من جانبه، وجه المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مبادرة "هنجملها"، التحية لشباب جامعة جنوب الوادي، مؤكدًا على ضرورة العمل المستمر للرد على الشائعات.



وتضمنت فعاليات افتتاح الأسبوع البيئي السابع عشر عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع، وفقرة فنية لفريق كورال الجامعة، بالإضافة إلى تكريم المهندسة نجوى صابر، مدير إدارة الحدائق بالجامعة، لحصولها على لقب "الأم المثالية" بجامعة جنوب الوادي، كما تم تكريم ممثلي الجهات الداعمة والراعية للأسبوع البيئي، وهم المهندس سامح عوض عبد الله مجموعة مصر للأسمنت، والمهندس حجاج حساني شركة النهضة للصناعات، ومحمود محمد ياسين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندس عماد البدري شركة قنا لصناعة الورق، والمهندس محمد قبطان مؤسسة "هنجملها"، والحسيني محمد محمد جهاز شؤون البيئة

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كما تم افتتاح معرض السلع الاستهلاكية، ومعرض الوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى قيام نائب رئيس الجامعة والمهندس محمد قبطان بغرس شجرة في معسكر التشجير بالحرم الجامعي، وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية التربية النوعية، والمعرض الفني بكلية الآثار.

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