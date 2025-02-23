الأحد 23 فبراير 2025
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عبور 43 مصابا ومريضا فلسطينيا من معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 

معبر رفح البري
معبر رفح البري

عبر 43 مصابا ومريضا و69 مرافقا فلسطينيا معبر رفح البري اليوم الأحد للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

عبور 43 مصابا ومريضا فلسطينيا معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية 
 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 43 مصابا فلسطينيا ومريضا و69 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

عبور الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة معبر رفح 

وفي سياق متصل عبرت الدفعة الثانية من المنازل المتنقلة منذ قليل معبر رفح في محافظة شمال سيناء إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. 

نقل 34 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية من معبر رفح البري 

بدء تسليم الأسيرين الإسرائيليين تال شوهام وأفيرا منغستو في رفح

وكانت قد نجحت المباحثات المصرية مع الجانب الإسرائيلي في السماح بدخول المعدات الثقيلة لإعادة إعمار قطاع غزة وكذلك المنازل المتنقلة لحماية سكان غزة من برودة الطقس. 

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