نقل 34 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية من معبر رفح البري 

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم، 34 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

نقل 34 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية من معبر رفح البري



وأعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 34 مصابا فلسطينيا و59 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

كان مصدر مصري مسئول أكد في وقت سابق أن عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفحالبري حتى اليوم بلغ 103,769 شخصا، فيما خضع 89,449 فلسطينيا للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي بعد دخولهم إلى الأراضي المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المصدر أن 1,167 فلسطينيًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات المصرية، بينما 2,676 شخصًا خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.

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