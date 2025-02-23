الأحد 23 فبراير 2025
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اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

حملة كبيرة تقوم بها السلطات البريطانية، للبحث عن فتاة لم تتجاوز الـ23 عاما، خرجت لممارسة الركض واختفت تماما عن الأنظار.

خرجت لممارسة الركض واختفت تماما عن الأنظار

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فقد خرجت الفتاة من مزرعة عائلتها في منطقة دورهام، الثلاثاء الماضي، في الساعة 3 ظهرا.

وقالت شرطة دورهام إن آخر موقع معروف لها كان على الطريق بين ستانهوب وإغليستون، حيث كانت سيارتها متوقفة.

ومع دخول عملية البحث الكبرى يومها الرابع، السبت، قالت الشرطة إن عناصر الشرطة إلى جانب فرق البحث والإنقاذ الجبلي، سيعملون في غابة هامسترلي والمناطق المحيطة بها للبحث عن أي أثر لها.

إطلاق "الدرونز" في مسارات الركض

وبدأت السلطات بإطلاق "الدرونز" في مسارات الركض، التي من المشتبه أن تكون جيني سلكتها لممارسة الركض.

وشوهدت الفتاة آخر مرة وهي ترتدي سترة زرقاء وبنطال رياضي داكن. وقالت عائلتها للشرطة إنها ربما كانت "ترتدي سترة خضراء وشعرها مرفوع".

وتعرضت القضية لضربة مؤلمة، عندما أكدت الاستخبارات الرقمية إنهم أجروا تحقيقات مكثفة حول هاتفها المحمول وساعتها الذكية وتطبيقات الجري التي تستخدمها، لكن التحقيق لم يسفر عن أي نتائج لتحديد المكان.

وقالت السلطات، الجمعة، إنهم أصبحوا "قلقين جدا" حيث تركز البحث على مسارات الجري بين إيغليستون وهامسترلي التي تستخدمها جيني هول بانتظام.

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السلطات البريطانية الركض شرطة دورهام غابة هامسترلي الاستخبارات الرقمية

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