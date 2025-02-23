الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

يعتزم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تخصيص جرعات فنية للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق لتطوير أداء اللاعب الدفاعي من أجل الاعتماد عليه بشكل أكبر الفترة المقبلة، في ظل عدم اهتمام اللاعب المغربي بالجوانب الدفاعية، وهو ما تسبب في مساهمته في تحمل جزء من هدف الزمالك أمس بعد غياب دوره في مراقبة عمر جابر لاعب الزمالك. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استفسر عن إمكانية ضم المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والذي يلعب له على سبيل الإعارة قادما من سانت إتيان الفرنسي مع وجود بند في عقده بتفعيل الشراء مقابل مليون يورو فقط. 

وقالت مصادر: حال رحيل على معلول عن الأهلي نهاية الموسم الحالي ومع عدم تفعيل بند شراء يحيي عطية الله قد يكون بنتايك صفقة الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود المقبلة بعد مشاركة اللاعب كبديل أول مرة امس في مباراة القمة أمام الزمالك. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيعيد وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي أمام حرس الحدود الأربعاء القادم على أن يتواجد جراديشار على مقاعد البدلاء في ظل سياسة التدوير بين اللاعبين. 

قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على إعادة مصطفى شوبير للتشكيل الأساسي في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم وذلك على حساب محمد الشناوي. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء القادم وذلك بعد التعادل أمس أمام الزمالك بهدف لكل فريق. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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