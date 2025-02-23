تخريب اتفاق غزة!

منذ الوهلة الأولى لتنفيذ اتفاق غزة ونتنياهو يتآمر لنسف هذا الاتفاق أو على الأقل عدم تنفيذ بعض بنوده التى يتعين على حكومته تنفيذها بعد الالتزام بها.. في البدء لم تنفذ إسرائيل البنود الخاصة بالمساعدات المقدمة لأهل غزة، كما ونوعا أيضا، لدرجة أن عدد الناقلات التى تدخل يوميا لقطاع غزة لا يتجاوز نصف العدد المتفق عليه.. كما أخرت إسرائيل إدخال آلات إزالة الركام والمنازل المتنقلة (الكرفانات)..

ثم أرجأت إسرائيل تنفيذ الاتفاق بسبب محتجزة إسرائيلية بسبب الخلاف حول انتمائها لقوات الاحتلال.. وهو ما حدث بسبب جثمان محتجزة أخرى، وعندما سلمته حماس لسلطات الاحتلال أرجأت إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم رغم إفراج حماس عن الجنود الإسرائيليين المتفق عليهم، وذلك بحجة أن حماس تهين المحتجزين!



وهكذا.. إسرائيل مستمرة في خرق الاتفاق منذ بدء تنفيذها حتى الآن، ولو لم يتدخل الوسطاء، خاصة مصر وقطر لانهار هذا الاتفاق مبكرا جدا.. وربما الضغوط التى يتعرض لها نتنياهو داخل إسرائيل لتنفيذ الاتفاق للإفراج عن كل المحتجزين لعبت دورا مؤثرا في تراجع نتنياهو واستمراره في تنفيذ الاتفاق ..

بل إن ثمة ضغوطا أمريكية يتعرض لها نتنياهو لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق التى يرغب نتنياهو في عدم تنفيذها.. فأمريكا ترغب في الإفراج عن بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهذا لن يتحقق إلا بتنفيذ المرحلة الثانية والتى تتضمن إنسحابا إسرائيليا من قطاع غزة والتحضير لإعادة تعميره.



لكن رغم ذلك فإن مصير اتفاق غزة غامض نظرا لأن نتنياهو يخشى على مستقبل حكومته التى يهددها اليمين الدينى المتطرف الإسرائيلي بالسقوط إذا ما أقدم نتنياهو على المضى في تنفيذ المرحلة الثانية للإتفاق، ولعل ذلك يعد سببا لتأخر مفاوضات المرحلة الثانية حتى الآن من قبل إسرائيل..

وإذا ما استجاب نتنياهو للضغوط واشترك في مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق فإنه سوف يسعى لإطالته وتخريبه، وإذا لم ينجح في ذلك سوف يتآمر لعدم تنفيذ أى إتفاق يتمخض عن هذه المفاوضات.

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