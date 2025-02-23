شوارع الأقصر تتجمل بزينة رمضان استقبالًا للشهر الكريم (فيديو)

قدمت «بوابة فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه استعدادات استقبال الشهر الكريم رمضان 2025، من خلال تزيين الشوارع بالزينة ذات الأشكال والألوان الزاهية وتعليق الفانوس.

مظاهر زينة شهر رمضان

وتسود حالة من الفرحة والبهجة والسرور بين المارين في شوارع مدينة الأقصر أبرزها شارع الطيب وشارع عبد الحميد العمدة، ويحرص المواطنين وأيضا السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية مع زينة رمضان.



وفي سياق متصل تشهد الميادين العامة في الأقصر التزيين بالهلال والنجمة والفانوس بالالوان الذهبية، استعدادا للشهر المبارك وأوضح الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وأيمن حسين رئيس حي وسط كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة علي مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.



وتابع أعمال التزيين شملت عدد من المناطق داخل نطاق حي وسط أولًا وهي كورنيش النيل وميدان المحطة وميدان سيدي أبو الحجاج، وجاري استكمال الأعمال في مناطق أخرى، مضيفًا أنه تتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث إن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.