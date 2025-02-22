السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلًا رمضان بالقرنة (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

 افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، اليوم السبت، معرض "اهلا رمضان" بالقرنة.

معرض أهلا رمضان 2025

 وأشاد محافظ الأقصر، بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة كما وجه بضرورة استمرار هذه المعارض في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين.

و يأتى المعرض ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، والسعي الدائم لضبط الأسواق ومنع أي استغلال للمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب مثل شهر رمضان.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

ويعد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة القرنه  واحدًا من سلسلة معارض تقام بمختلف مراكز محافظة الأقصر لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.

 

 

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