الأكاديمية العسكرية ومجلس التدريب والتعليم يكرمان محافظ الأقصر

رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بوفد الاكاديمية العسكرية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة اللواء أركان حرب أسامة الجمال مستشار الأكاديمية العسكرية والدكتور حمدى أبو سنة المحاضر بكلية الدفاع الوطنى والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

محافظ الأقصر يستقبل وفد الأكاديمية العسكرية ومجلس التدريب

وعرض الدكتور محمد السيد شريف على المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر خطة برامج الأكاديمية العسكرية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والبرامج الجديدة التى تتناسب مع المعايير الدولية لنظم الإدارة للتوافق مع المخرجات العالمية للعاملين بالجهاز الحكومى.

كما تضمن اللقاء وضع خطة البرامج الوطنية المزمع تنفيذها فى محافظة الاقصر سواء " استراتيجية الامن القومى " و" التحول الرقمى " والمقرر تنفيذهم بعد اجازة عيد الفطر المبارك

وقام اللواء اسامة الجمال المستشار بالأكاديمية العسكرية بتكريم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عقب ختام دورة "القيادة والريادة" التى عقدت بالمركز الدولى للمؤتمرات بالاقصر خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير الجارى واستفاد منها نحو 180 موظفا من العاملين بمختلف الجهات الحكومية عن محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

وشملت دورة " القيادة والريادة" محاور مهارات التواصل وتأثيرها فى القيادة واستراتيجيات القيادة الحديثة ومهارات ادارة الوقت وانماط القيادة لتعزيز الأمن القومى والذكاء العاطفى فى القيادة والمتغيرات الدولية وأثرها على الأمن القومى " وشهدت الدورة تفاعلا من الحاضرين ونالت استحسان العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

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