الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شوارع الأقصر تتزين بالفانوس والهلال استقبالًا لشهر رمضان (صور)

فانوس رمضان
فانوس رمضان

حرص مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة على تنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة، تزامناِ مع إقتراب شهر رمضان المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور بين المواطنين في ميادين وشوارع مدينة الأقصر.

أجواء شهر رمضان المبارك

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وأيمن حسين رئيس حي وسط كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل نطاق حي وسط أولًا  وهي ( كورنيش النيل وميدان المحطة وميدان سيدي ابو الحجاج)، وجاري استكمال الأعمال في مناطق أخرى، مضيفًا أنه تتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمشاركة المواطنين في احتفالاتهم والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مجلس مدينة الأقصر محافظ الأقصر شهر رمضان فانوس رمضان أجواء رمضانية رمضان كريم رمضان مبارك

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلًا رمضان بالقرنة (صور)

الأكاديمية العسكرية ومجلس التدريب والتعليم يكرمان محافظ الأقصر

إدارة البيئة بالأقصر تطلق ندوة حول الاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، والخبراء يكشفون فشل أديس أبابا بشأن التوربينات

بالسالب في هذه المنطقة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة اليوم

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

منوعات

المزيد

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية