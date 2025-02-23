شوارع الأقصر تتزين بالفانوس والهلال استقبالًا لشهر رمضان (صور)

حرص مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة على تنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة، تزامناِ مع إقتراب شهر رمضان المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور بين المواطنين في ميادين وشوارع مدينة الأقصر.

أجواء شهر رمضان المبارك

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وأيمن حسين رئيس حي وسط كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل نطاق حي وسط أولًا وهي ( كورنيش النيل وميدان المحطة وميدان سيدي ابو الحجاج)، وجاري استكمال الأعمال في مناطق أخرى، مضيفًا أنه تتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بمشاركة المواطنين في احتفالاتهم والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية.

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