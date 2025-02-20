إدارة البيئة بالأقصر تطلق ندوة حول الاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر (صور)

نفذ فرع جهاز شؤون البيئة بمدينة الأقصر، بالتنسيق مع الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، ندوة لتوعية المزارعين، حول كيفية الاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر بمنشأة العماري بالأقصر وبحضور المهندس طارق يوسف مدير إدارة فرع شؤون البيئة بمدينة الأقصر، والمهندسة نجلاء مدير الإدارة الزراعية بمدينة الأقصر، والمهندس مساعد حمزه عدلي مسئول من مصنع قصب السكر بأرمنت.

الاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر

جاء ذلك للقضاء على حرق مخلفات محصول قصب السكر، وتسليط الضوء على أضراره على البيئة وارتفاع الانبعاثات الكربونية وتأثير الحرق بالسلب على جودة التربة والأرض الزراعية وإنتاج المحصول، مع إستخدام البديل وهو تدوير مخلفات قصب السكر والاستفادة منه كسماد عضوي أو الاتفاق مع جمعيات أهلية تعمل في مجال تدوير المخلفات الزراعية بمقابل مادي يستفيد منه المزارع نتيجة توريد مخلفات القصب للجمعية.

كما تناول اللقاء الحديث عن كيفية الزراعة باستخدام أساليب الري الحديثة في زراعة القصب بدل استهلاك المياه في الري بالغمر وزراعة أصناف عالية الإنتاج، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة رفع الوعي البيئي لدى المزارعين، وبناءً على تعليمات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

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