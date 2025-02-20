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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8 الصادر اليوم الخميس 20 فبراير 2025، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، واكتتاب مصر بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

-القرار الجمهوري الجديد رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

-والقرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.

 

 

 

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