السبت 22 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل الكويت في زيارة رسمية لتعزيز التعاون المشترك

مصطفي مدبولي ونظيره
مصطفي مدبولي ونظيره الكويتي
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مطار الكويت الدولي، لبدء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الكويت الدولي،  الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، يرافقه كل من شريدة عبدالله سعد المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، رئيس بعثة الشرف، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية، وبحضور السفير المصرى لدى الكويت، أسامة شلتوت.

ومن المُقرر أن يلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته الرسمية إلى الكويت، عددًا من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وفي الوقت نفسه، يتضمن جدول أعمال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الكويت، ترأسه والشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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