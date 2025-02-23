الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

ضبط سائق وعاطل لنصبهما على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ضبط سائق وعاطل، فيتو
ضبط سائق وعاطل، فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "مطروح – القليوبية " من ضبط (سائق وعاطل - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ضبط سائق وعاطل للنصب على أسر نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل 

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على أموالهم والزعم بقدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، وذلك نظير تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك قاما بغلق الهواتف المحمولة دون الوفاء بما وعدا به وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة.

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