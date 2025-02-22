وفد الاتحاد الدولي للهيموفيليا يتفقد وحدة أمراض الدم بمستشفى النيل في القليوبية

استقبل فرع القليوبية للتأمين الصحي، وفدًا من الاتحاد الدولي للهيموفيليا، في زيارة ميدانية لوحدة أمراض الدم بمستشفى النيل، لمتابعة سير العمل، والاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لمرضى نزف الدم، ومراجعة بروتوكولات العلاج وآخر المستجدات في التعامل مع مرضى الهيموفيليا.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف تعزيز الخدمات الصحية، وتوفير رعاية طبية متكاملة وفعالة لمرضى الهيموفيليا.

خلال الزيارة، قدم مدير مستشفى النيل بالقليوبية الدكتور محمد عبد الغني، عرضًا تعريفيًا حول المستشفى ووحدة أمراض الدم، شمل شرحًا تفصيليًا عن أقسام العلاج الطبيعي وبنك الدم، إلى جانب استعراض بروتوكول العلاج المتبع في الوحدة، قدمه الفريق الطبي المشرف على رعاية المرضى.

أعرب وفد الاتحاد والجمعية عن تقديرهم لمستوى الأداء، مشيدين بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة التي تدعم تقديم خدمات متطورة، بما في ذلك توفير العلاجات المتخصصة وإجراء عمليات المفاصل لمرضى الهيموفيليا.

أشار الوفد إلي أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما، واعتبروه خطوة استراتيجية عالمية تُنفَّذ على أرض مصر، مؤكدين على دوره المحوري في دعم المنظومة الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العلاجات المشتقة من البلازما.

شدد الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، على تكثيف التوعية بمرض نزف الدم، من خلال تسليط الضوء على أسبابه، ومضاعفاته، وسبل العلاج والوقاية، مشيرًا إلى ضرورة نشر الوعي الصحي ودعم المرضى وأسرهم لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز تبادل المعرفة والأبحاث لتطوير الرعاية الطبية المقدمة لهم.

أوضح الدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفى النيل، أن وحدة الهيموفيليا مزودة بأحدث التقنيات الطبية، وتديرها نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في أمراض الدم والعلاج الطبيعي، لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية للمرضى.

أشار إلى أن مستشفى النيل بالقليوبية يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 357 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في تخصصات متنوعة، تشمل جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، بالإضافة إلى أقسام الرعاية المركزة، الحضانات، بنك الدم، المعامل، والأشعة التشخيصية.

ضم الوفد الزائر الدكتور ألان بومان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهيموفيليا، والدكتور أسد الحفار، رئيس المساعدات الإنسانية بالاتحاد العالمي للهيموفيليا، والدكتور أحمد سراج، مدير التخطيط لشركة Grifols، والدكتورة مني حمدي، أستاذ أمراض الدم بجامعة القاهرة، وأعضاء من الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة Grifols العالمية وGrifols مصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى النزف المصرية.

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