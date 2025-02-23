تعرف على أسعار السلع والمنتجات داخل 9 معارض أهلًا رمضان بالقليوبية (صور)

تقدم فيتو عرضا للسلع والمنتجات بمعارض أهلا رمضان والمنتشرة بمحافظة القليوبية،حيث تبدأ التخفيضات بها من 10 حتي 30 % حيث يبلغ سعر السكر 30 جنيه والصلصة 25 جنيه، بيض 145 جنيه، زيت قلية 170 جنيه، مكرونة 26 جنيه، كيلو اللحمة 290 جنيه.

عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية

وأضاف حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه يتراوح عدد معارض "أهلا رمضان"، بالقليوبية 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادر، حتي الآن بالإضافة إلى أنه حاري تجهيز 8 معارض رئيسية، والتوسعة في عدد الشوارد المنتشرة علي مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة والبالغ عددها 126 منفذ، بالإضافة إلى 125 سلسة تجارية وهايبرات تشارك بتخفيضات، وتم التنبيه بضرورة تواجد ركن داخل كل مكان مخصص بالأسعار المخفضة.

منافذ السلع بالقليوبية

وتابع، أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى 334 منفذ مشروع جمعيتي، و88 مجمع استهلاكي، تابعة لوزارة التموين تغطي كافة احتياجات المواطنين بالمحافظة، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة الى 146 شادر أيضًا بالقليوبية.

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