مع قرب حلول رمضان.. الغرف التجارية تعلن اكتمال استعدادات الأسواق للشهر الكريم.. طرح أصناف الياميش والمكسرات بتراجع يصل لـ 40%

أسعار الياميش والسلع الغذائية في الأسواق، اكتملت استعدادات الأسواق المصرية لاستقبال شهر رمضان 2025؛ الذي يفصلنا عن حلوله أقل من 13 يومًا، حيث طرحت المحال التجارية أصناف الياميش والسلع الرمضانية، بخلاف البدء في عروض رمضان على السلع الغذائية.

اسعار ياميش رمضان 2025

افتتاح معارض أهلًا رمضان 2025

يضاف إلى ذلك افتتاح معارض أهلًا رمضان 2025 في المحافظات المختلفة، وطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

أسعار الياميش

انخفاضات في أسعار السلع الغذائية والياميش

كما شهدت الأسواق انخفاضات في أسعار السلع الغذائية والياميش خلال موسم 2025؛ مقارنة باستعدادات شهر رمضان في العام الماضي.

فما هي أسباب انخفاض أسعار السلع الغذائية والياميش قبل استقبال شهر رمضان المبارك، وأحدث الأسعار بالأسواق؟

اسعار ياميش رمضان 2025

أسباب انخفاض أسعار السلع الغذائية والياميش

البداية مع؛ متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أرجع السبب في توفير السلع الغذائية كافة في الأسواق؛ إلى أن الحكومة سارعت في تسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن السلع المحتجزة في الجمارك استعدادًا للموسم، كما وفرت العملات الأجنبية للمستوردين، الأمر الذي أدى إلى ضخ المنتجات بالأسواق.

اسعار ياميش رمضان 2025

انخفاض يصل لـ 40% في أسعار الياميش

وأوضح «بشاي»، أن أسعار الياميش شهدت تراجعًا بنسبة تصل إلى 20% خلال موسم شهر رمضان 2025، وذلك مقارنة بالعام الماضي، وأن هناك بعض أنواع الياميش تراجعت أسعارها بنسبة تصل إلى 40%.

اسعار السكر اليوم

انخفاض أسعار السكر بالأسواق

وأشار إلى تراجع أسعار السلع الغذائية بالأسواق؛ التي على رأسها سلعة السكر، إذ وصل سعر السكر إلى 60 جنيهًا العام الماضي، بينما تتراوح أسعار كيلو السكر بين 28 و32 جنيهًا في الأسواق هذا العام.

استعدادات محال العطارة لشهر رمضان

ومن جهته؛ أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انتهاء استعدادات المحال التجارية لموسم شهر رمضان، بطرح جميع أصناف الياميش والعطارة والسلع الغذائية المتنوعة المرتبطة بالشهر الكريم.

ياميش رمضان 2025

استيراد المكسرات والياميش من مناشئ عدة

وأشار «الكومي» إلى أن مصر استعدت لموسم شهر رمضان استعدادًا جيدًا، باستيراد أصناف المكسرات والياميش من مناشئ عدة، مثل الولايات المتحدة وسوريا وتركيا وفيتنام وسريلانكا، بالكميات المناسبة لاستهلاك المواطنين، خاصة مع عدم وجود مخزون من الياميش والمسكرات في المخازن متبقية من العام الماضي، إلا بنسب تقل عن 10%.

أسباب انخفاض مخزون المكسرات والياميش من العام الماضي

وأرجع أسباب انخفاض مخزون المكسرات والياميش المتبقية من العام الماضي؛ إلى انخفاض الكميات المستوردة خلال موسم رمضان السابق، والتي تم بيعها بالكامل في معظم المحال التجارية.

سعر الياميش

أصناف الياميش والمكسرات المستوردة في الأسواق

وعن أصناف الياميش والمكسرات المستوردة في الأسواق، أوضح أنه تم استيراد جوز الهند من مناشئ مختلفة، ليوجد في السوق المحلي جوز فيتنامي وسريلانكي وإندونيسي، بينما استوردنا القراصيا من الأرجنتين، والكاجو من فيتنام.

أسعار الياميش

استيراد قمر الدين من سوريا والفستق من الولايات المتحدة

وتابع: أنه تم استيراد عين الجمل والفستق والبندق واللوز من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا استيراد قمر الدين السوري، إضافة إلى التين من سوريا وتركيا، والمشمشية والبندق من تركيا.

توافر الزبيب المصري بجودة عالية وأسعار أقل من المستورد

وعن الزبيب في الأسواق، قال «الكومي» إنه تم استيراد كميات قليلة هذا العام من الزبيب الإيراني؛ مرجعًا السبب إلى توافر الإنتاج من الزبيب المصري بجودة عالية وسعر أقل من المستورد.

تنوع كبير في أسعار ياميش رمضان 2025

أما حازم المنوفي،عضو شعبة المواد الغذائية، فأكد وجود تنوع كبير في أسعار ياميش رمضان 2025؛ باختلاف الجودات والعلامات التجارية.

أسباب الفروق في أسعار ياميش رمضان 2025

وأشار «المنوفي» إلى أن هناك فروقات سعرية لأصناف الياميش والمكسرات ترجع إلى عدة عوامل منها التوريد والتخزين والجودة.

سعر ياميش رمضان 2025

سعر ياميش رمضان 2025

واستعرض «المنوفي» سعر ياميش رمضان 2025 في الأسواق، موضحًا أن سعر قمر الدين يتراوح بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام.

الياميش

أسعار المكسرات شهدت تفاوتًا سعريًا ملحوظًا

وأضاف أن أسعار المكسرات شهدت تفاوتًا سعريًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر نحو 170 جنيها، بينما يتراوح سعر اللوز بين 120 و150 جنيها لوزن 250 جرامًا.

ياميش

سعر الزبيب وجوز الهند

وأشار إلى أن أسعار الزبيب تراوحت بين 30 و70 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار جوز الهند بين 40 و60 جنيهًا.

الياميش

سعر الكاجو والمشمشية

وتابع: أن سعر الكاجو المقشر تراوح بين 170 و200 جنيه لوزن 2025 جرامًا، فيما تراوحت أسعار المشمشية بين 60 و80 جنيها لوزن الربع كيلو أيضًا.

اسعار البلح اليوم

سعر البلح في الأسواق

وعن أسعار البلح في الأسواق، قال عضو شعبة المواد الغذائية إن أسعار البلح مستقرة في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو البلح بين 20 و90 جنيها.

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