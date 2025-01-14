زيادة الأسعار أبرز ملامح موسم رمضان 2025.. الأرز يرتفع 2000 جنيه في الطن.. شعبة المواد الغذائية توضح الأسباب.. وشعبة العطارة: استيراد الياميش من دول عدة

سجلت أسعار السلع الغذائية لبعض الأصناف ارتفاعات ملحوظة، بالتزامن مع الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك، إذ لم يبق إلا 44 يومًا تقريبًا على حلول الشهر الكريم، فما هي ملامح الاستعدادات للموسم؟

السلع الرمضانية

ارتفاع ملحوظ في أسعار الأرز بالأسواق

البداية مع أسعار الأرز التي شهدت ارتفاعات ملحوظة؛ بالتزامن مع الاستعداد لموسم رمضان 2025؛ وذلك وفقًا لتأكيدات حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية.

2000 جنيه ارتفاعًا في سعر الأرز المحلي

وأوضح أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، بارتفاعات تصل لـ 2000 جنيه في الطن.

سعر الأرز

زيادات كبيرة في سعر الأرز الشعير منذ بداية العام

وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، إذ سجلت أسعار طن الأرز عريض الحبة ارتفاعًا ملحوظًا، وتراوحت أسعار الأرز الشعير ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز رفيع الحبة في الأسواق

وتابع: أن أسعار الأرز رفيع الحبة تراوحت بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ 2000 جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.

حازم المنوفي

أسباب الارتفاعات في سعر طن الأرز بالأسواق

وعن أسباب الزيادات في أسعار طن الأرز في هذا التوقيت؛ قال: إن الزيادة في سعر الأرز تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.

اسعار الأرز

دراسة استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي

وأشار «المنوفي» إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي.

استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة

وشدد «المنوفي» على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.

أسعار شنط رمضان 2025

بارتفاعات سعرية تصل لـ 120%، طرح كرتونة رمضان 2025 بالأسواق

وبالحديث عن شنط رمضان 2025؛ فهي الأخرى شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ طرحت كرتونة رمضان 2025 في بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية، مسجلة ارتفاعات تراوحت ما بين 75 و120% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تجار تحدثوا إلى «فيتو» خلال جولة ميدانية.

من المبكر جدًّا طرح كرتونة رمضان خلال هذا التوقيت

وبالرغم من بهجة المواطنين بقدوم شهر رمضان وبدأ طرح المحال التجارية لبعض السلع الرمضانية؛ إلا أنهم عبروا عن دهشتهم لطرح كرتونة رمضان مبكرًا، إذ يفصلنا عن شهر رمضان الكريم نحو 44 يومًا تقريبًا.

موسم رمضان يبدأ تقريبًا قبل حلول الشهر الكريم بنحو 60 يومًا

لكن العاملين في المحال التجارية التي طرحت كرتونة رمضان 2025 أوضحوا سبب طرحها في هذا التوقيت، مشيرين إلى أن موسم رمضان يبدأ تقريبًا قبل حلول الشهر الكريم بنحو 60 يومًا تقريبًا، الذي معه تستعد المحال التجارية لشراء وتغليف ياميش رمضان، إضافة إلى إعداد السلع الرمضانية.

أسعار كرتونة رمضان 2025

أسباب طرح شنط رمضان 2025

وعن أسباب طرح شنط رمضان 2025 في هذا التوقيت؛ أوضحوا أن شنط رمضان لها طابع خاص في موعد طرحها؛ مع تطبيق السياسات التسويقية الخاصة بكل محل، لجذب العملاء الذين يفضلون الاستعداد لشراء شنط رمضان قبل حلول الشهر الفضيل.

المحال التجارية الكبرى تعلن بدء موسم رمضان بهذا الإجراء

وتابعوا: أن شنط رمضان تطرح أولًا حيث تعلن بطرحها المحال التجارية الكبيرة، بدء الموسم، إذ تقوم بطرح شنطة رمضان سواء المعبأة في أكياس أو كراتين، وعرض أسعار شنط رمضان باكرًا.

سعر كرتونة رمضان 2025

الثقافة الاستهلاكية لشراء شنط رمضان تغيرت مع ارتفاع الأسعار

وأضافوا أنه تغيرت الثقافة الاستهلاكية للمواطنين فيما يخص شراء شنط رمضان؛ مع ارتفاع اسعار كرتونة رمضان منذ موسمين تقريبًا، وأصبح العملاء يفضلون شراء شنط رمضان باكرًا، أو على الأقل تحديد الميزانية التقديرية لشراء الشنط، بخلاف الاتفاق مع المحال التجارية على إعداد الكميات المطلوبة من شنط رمضان.

200 جنيه أقل سعر لشنطة رمضان 2025

وعن توقعاتهم بشأن أسعار شنطة رمضان هذا العام؛ أوضحوا أن سعر شنطة رمضان 2025 شهدت ارتفاعات كبيرة مقارنة بالموسم السابق، إذ كانت شنط رمضان 2024 تبدأ من 140 جنيهًا في بعض المحال، أما هذا العام فإن أقل شنطة رمضان ستبدأ من سعر 200 جنيه.

اسعار شنط رمضان 2025

ارتفاع يصل لـ 120% في أسعار شنط كرتونة رمضان 2025

وفيما يخص نسب الارتفاعات في سعر الشنط وأسبابها؛ ألمحوا إلى أن سعر شنط رمضان 2025 ارتفعت ارتفاعات تتراوح بين 75 و120 % مقارنة بالعام الماضي.

عوامل تؤثر على سعر شنطة رمضان

وقالوا إن السبب في التفاوت في نسب الارتفاع يرجع إلى مكونات شنطة رمضان التي تشمل عددها وجودتها ونوع السلع بداخل الشنطة، إذ يوجد شنط رمضان تحتوي على سلع بجودة عالية، وشنط تحتوي على سلع بجودات أقل؛ على حسب سياسة المحل والمنطقة واحتياجات المستهلك.

ياميش رمضان 2025

محتويات كرتونة رمضان 2025 بسعر 230 جنيهًا

وفيما يخص محتويات كرتونة رمضان 2025 بسعر 230 جنيهًا، التي طرحتها إحدى السلاسل الغذائية؛ فتحتوي على 10 سلع وهي كالآتي:

كيلو أرز كيلو سكر كيلو مكرونة فرن كيلو مكرونة خواتم زجاجة زيت خليط 650 مل. صلصة طماطم عبوة وزن 360 جرامًا. عبوة عدس أصفر وزن 250 جرامًا. عبوة فول تدميس وزن 250 جرامًا. عبوة شاي وزن 40 جرامًا. عبوة ملح مائدة وزن 300 جرام.

شادي الكومي

80% من الياميش خرج من الجمارك لمخازن المستوردين

ولننتقل بالحديث إلى ياميش رمضان 2025؛ الذي يعد الياميش بأصنافه المختلفة من أبرز السلع الرمضانية التي يهتم المواطنين بشراءها، حيث زفت شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ بشرة للمواطنين بشأن وصول نحو 80% تقريبًا من واردات الياميش لهذا العام.

وأضاف أنه جاري التخليص الجمركي للنسبة المتبقية من الياميش التي تبلغ نحو 20% خلال الأسبوع الجاري.

ياميش رمضان 2025

حجم استيراد الياميش يشير إلى استعداد السوق لاستقبال شهر رمضان

وأوضح شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن حجم استيراد الياميش هذا العام يشير إلى استعداد السوق المصري لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أبرز دول المنشأ للياميش المستورد خلال رمضان 2025

وأشار إلى أن الكميات المستوردة تتنوع بين المكسرات والفواكه المجففة من دول منشأ عدة مثل الولايات المتحدة وسوريا وتركيا وفيتنام وسريلانكا.

ياميش رمضان 2025

أبرز أصناف الياميش المستورد في الأسواق

وأوضح أنه جوز الهند تم استيراده من عدة دول منشأ منها فيتنام وسريلانكا وإندونيسا، القراصية من الأرجنتين، وعين الجمل والفستق والبندق واللوز من الولايات المتحدة الأمريكية، والكاجو من فيتنام.

وأشار «الكومي» إلى دخول كميات من قمر الدين السوري، وكذلك التين من سوريا وتركيا، والمشمشية والبندق من تركيا.

ياميش رمضان 2025

أسباب خفض استيراد الزبيب الإيراني

وألمح «الكومي» إلى أن موسم رمضان 2025؛ شهد استيراد كميات قليلة من الزبيب الإيراني، مرجعًا السبب إلى جودة الزبيب المصري وتصنيعه بشكل جيد وبصورة مماثلة، إضافة إلى انخفاض سعره مقارنة بالزبيب الإيراني المستورد.

ياميش رمضان 2025

10 % تقريبا نسبة الأرصدة من المتبقيات من العام الماضي

وفيما يخص الأرصدة المتبقية من ياميش رمضان 2024؛ قال: إن الكميات المتبقية من العام الماضي قليلة جدًّا؛ تصل لـ 10% تقريبا، وذلك نظرًا لأن معظم المستوردين خلال العام الماضي استوردوا كميات محدودة وتم بيعها بالكامل، ولم يتبقَ كميات كثيرة من الياميش مثلما يحدث في كل موسم، مما يشير إلى استعداد جيد لسوق الياميش هذا العام.

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