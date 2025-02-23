الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

روسيا: لا فرصة للاتفاق على تشكيل أمم متحدة جديدة

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

أشار  المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى ضرورة التفكير في زيادة فعالية الأمم المتحدة، وليس في كيفية التخلص منها.

روسيا: لا فرصة للاتفاق على تشكيل أمم متحدة جديدة

وفي تعليقه على مبادرة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولايات المتحدة بانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، أشار ممثل الكرملين إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن، ما يمكن أن يحل محل الأمم المتحدة، وفي الوضع الحالي، ليس لدى البلدان فرصة للاتفاق على إنشاء نوع من البديل لهذه المنظمة.

 

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وفي لقاء تلفزيوني، قال  بيسكوف خلال رده  على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة يعني انهيار النظام العالمي بأكمله: "وانطلاقا من ذلك، سواء كانت الأمم المتحدة تعمل بفعالية أو بفعالية أقل أو بشكل غير فعال على الإطلاق في مكان ما، فمن الأفضل لنا أن نفكر في كيفية زيادة هذه الفعالية بدلا من التفكير في كيفية التخلص من هذه المنظمة".

وشدد بيسكوف على أنه لا يوجد حاليا ما يمكن أن يحل محل الأمم المتحدة.

وقال: "فيما يتعلق بالأمم المتحدة، ليس لدينا ما نستبدل به الأمم المتحدة. وفي ظل الصورة الدولية الحالية، من الواضح أننا لا نملك أي فرصة للاتفاق على إنشاء أمم متحدة جديدة. ومن المستحيل الآن أن نتصور أن الروس والأمريكيين والفرنسيين والألمان والإنجليز سيتفقون على إنشاء أمم متحدة جديدة. لا توجد مثل هذه الفرصة".

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روسيا مجلس الشيوخ الولايات المتحدة الأمم المتحدة

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