موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز وطلائع الجيش، يستضيف فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري المصري



ويلتقي فريق بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في الـ 7 مساء اليوم الأحد باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري الممتاز خاصة بعد إنتهاء لقمة القمة بين الأهلي والزمالك 1-1 بالجولة الـ15.



ويحتل بيراميدز المركز الثاني خلف الاهلي بنفس الرصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة محققا الفوز في 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

حكام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش

1- الأهلي 33 نقطة

2- بيراميدز 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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