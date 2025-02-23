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رياضة

بيراميدز يستضيف طلائع الجيش بحثا عن صدارة الدوري الممتاز

بيراميدز, فيتو
بيراميدز, فيتو

يستضيف فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري الممتاز خاصة بعد انتهاء لقمة القمة بين الأهلي والزمالك 1-1 بالجولة الـ15.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني خلف الاهلي بنفس الرصيد 33 نقطة بعدما خاض 14 مباراة محققا الفوز في 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

حكام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ส מלמיוה" دوري القسم الأول دوري <ثايل< الجولة 15 الأحد 25 فبراير 2025 اد 30 يونيو طلائع الجيش PpyAAToB 7:00 بيبراميدز حكم مساعد 1 أحمد حسام حكم ساحة حكم مساعد 2 محمد معروف خالد السيد حكم رابع عمرو الشناوي حكم VAR مساعد محمد عبدالحافظ حكم VAR أحمد الغندور ناك BANQUE ΟΓΔ دانون PUMA תניא Carner للرياة المتحدة‏'‏

 

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز أمام طلائع الجيش

1- الأهلي 33 نقطة 
2- بيراميدز 33 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجيت 19 نقطة
10- فاركو 19 نقطة
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14- غزل المحلة 14 نقطة
15- الجونة 13 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة
18- مودرن سبورت 9 نقاط

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