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محافظات

محافظ دمياط يعلن اعتماد وحدة صحة الأسرة بالجبايلة من هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR

مبنى وحدة طب أسرة
مبنى وحدة طب أسرة الجبايلة

صرح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أنه تم اعتماد وحدة صحة الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط،  من هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR، كإحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث، وذلك طبقًا للبيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه.

محافظ دمياط: الوحدة الصحية بالجبايلة تُعد أول وحدة صحية معتمدة من الهيئة بمحافظة دمياط

هذا وأشار الدكتور أيمن الشهابي، إلى أن الوحدة الصحية بالجبايلة تُعد أول وحدة صحية معتمدة من الهيئة بمحافظة دمياط،  وذلك بفضل الجهود المبذولة من منتسبي المنظومة الصحية بمحافظة دمياط لتحقيق أداء متميز وتلبية متطلبات الجودة بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة دوليًا، لتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى تضمن سلامة المرضى، ولفت إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار الاستعداد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

 

مبني وحدة طب اسرة الجبايلة
مبنى وحدة طب أسرة الجبايلة

فيما هنأ " المحافظ " مديرية الصحة والوحدة الصحية،  مشيدًا بما حققوه من أداء متميز لاعتماد الوحدة الذى يُعد ضمانًا لجودة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير للمنظومة الطبية والصحية بمحافظة دمياط، والعمل المستمر على تطويرها لتقديم أفضل خدمات الرعاية العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

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