جامعة قناة السويس تناقش ابتكارات ريادة الأعمال في مبادرة  Gen-z

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة خاضت أولى مشاركتها في مبادرة وبرنامج Gen‑Z، أضخم برنامج مسابقات يضم طلاب الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات ريادة الأعمال، الابتكار، والبحث العلمي، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الهدف من مشاركة فريق جامعة القناة

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب من مختلف التخصصات، ودعم الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في معالجة تحديات المجتمع، مع تقديم دعم مالي يصل إلى 2 مليون جنيه لكل فريق مؤهل ضمن جوائز إجمالية تبلغ 100 مليون جنيه.

تقدير مبادرة ريادة الأعمال

وأعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديره لهذه المبادرة مؤكدًا أنها تعكس التزام الجامعة برعاية المواهب ودعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابنا، حيث نحرص على توفير بيئة محفزة تُمكنهم من تحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع تجارية ناجحة.

خطوات المرحلة الأولى

و حرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة القناة، لشئون الدراسات العليا والبحوث على تقديم مسيرة الإعداد والمشاركة للطلاب والتي بدأت خطوات التحضير للمشاركة من خلال الإعلان عن المسابقة وتنفيذ زيارات ميدانية لكافة الكليات بهدف الوصول إلى جميع المشروعات القائمة.

خطوات المرحلة الثانية

كما تم إجراء مقابلات مع الفرق الطلابية، حيث تم العمل على صقل الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية متكاملة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.

وقد ساهم منسق الصندوق في تحديد الاحتياجات التدريبية والتوجيهية لكل مجموعة متقدمة، مما أتاح للفرق فرصة الحصول على برامج تدريبية شاملة في مجالات الإدارة والتمويل.

أبرز معلم المرحلة الثالثة

كما شملت المرحلة الثالثة، سلسلة من التدريبات وورش العمل المكثفة، بدءًا من تنمية التفكير النقدي وتحديد المشكلات مرورًا بأبحاث التسويق ودراسة السوق وتحديد الصناعة المستهدفة، وصولًا إلى بناء الفريق وتطوير نموذج العمل والنموذج الأولي.

إعادة صياغة مشروع الحلزون

و أدت هذه الجهود إلى إعادة صياغة مشروع "الحلزون" بما يتناسب مع الثقافة المصرية والسوق المحلي، إذ تم إضافة عضو من قسم الصناعات الغذائية لتعزيز الفكرة، كما تم اختيار الدكتورة حفصة نور الدين عضو من قسم الصناعات الغذائية لتقديم خبراتها في تطوير المنتجات الغذائية مثل المكرونة وبار الشيكولاتة. كما تم اختبار النموذج عمليًا من خلال جمع آراء العملاء وتطوير المنتجات بناءً على النتائج.

كما أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية البرنامج في بناء مستقبل مهني مشرق للطلاب، معتبرًا هذه المبادرة منصة فريدة لتأهيل طلابنا لمواجهة تحديات السوق من خلال التدريب العملي والإرشاد المستمر، مما يعزز قدرتهم على تحقيق نجاحات مستقبلية ملموسة.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة جامعة قناة السويس في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز قدرات الطلاب في مختلف المجالات لضمان تحقيقهم للتميز والتفوق.

وأضافت الدكتورة أفنان بركات، منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن التكامل بين التخصصات المختلفة كان له الدور الأبرز في نجاح المشروع، لافتة إلى أن تنوع التخصصات وتضافر جهود أقسام العلوم والزراعة والتجارة يساهم بشكل كبير في بناء فريق متكامل قادر على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري.

يُذكر أن الفريق يستمر في تلقي جلسات التدريب المتخصصة في حساب التكاليف والأرباح، والتعلم حول كيفية الحصول على التمويل وتقديم العروض التقديمية لجذب المستثمرين، إلى جانب سلسلة من جلسات الإرشاد والتوجيه التي يشرف عليها خبراء في مجالات الأغذية والتكنولوجيا الحيوية.

كما تتواصل المتابعة مع الفريق من خلال دعم المتطلبات العملية داخل معامل الجامعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس حتى يوم العرض التلفزيوني النهائي، مما يعكس حرص الجامعة على رعاية طلابها وتزويدهم بكافة الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

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