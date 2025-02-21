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رياضة

8 صور ترصد فوز منتخب الكرة النسائية على رواندا بتصفيات أمم إفريقيا

مباراة نساء مصر ورواندا،
مباراة نساء مصر ورواندا، فيتو

منتخب النسائية، نشر المركز الإعلامي لـاتحاد الكرة المصري عددا من الصور لمباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية أمام نظيره منتخب رواندا، التي أقيمت اليوم الجمعة، بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

 

منتخب النسائية يفوز على رواندا هدف

وحقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية، فوزا غاليا،اليوم الجمعة، بهدف على حساب نظيره الرواندي في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة العودة 

وتقام مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا  يوم ٢٥ فبراير المقبل بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

مجلس الجبلاية يعد اللاعبات بمكافآت مجزية

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رصد مكافآت مالية لدعم وتحفيز منتخب مصر للكرة النسائية قبل مباراتي رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

30 لاعبة في بعثة منتخب الكرة النسائية

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للرحلة، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رُدينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب الميرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منة الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.

 

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منتخب النسائية إتحاد الكرة المصرى منتخب مصر لكرة القدم النسائية منتخب رواندا التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا كيجالي احمد رمضان

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