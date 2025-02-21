أول تصريح لمنتخب الكرة النسائية بعد الفوز على رواندا

منتخب النسائية، أكد أحمد رمضان، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن الفوز على رواندا في كيجالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية يمثل إنجازًا لنصف المهمة فقط، وأنه يركز على النصف الثاني من المهمة في مصر.

منتخب الكرة النسائية يفوز على رواندا

وحقق منتخب مصر للكرة النسائية فوزًا ثمينا على مضيفه الرواندي بهدف نظيف، في ذهاب المرحلة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي يستضيفها المغرب في العام الجاري.

تصريحات أحمد رمضان

وقال رمضان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا فوزًا مهمًا بعد مباراة صعبة، الطقس كان مختلفًا بعض الشيء عن الأجواء التي اعتدنا عليها في مصر، كما واجهنا منافسًا قويًا، يتميز باللعب المباشر، لذلك حاولنا السيطرة على تلك الميزة".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية: "بالنسبة لنا نحن مميزون عند امتلاك الكرة، لذلك حاولنا الحفاظ على الكرة لأطول وقت، لم نخلق الكثير من الفرص في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني نجحنا في التقدم لمناطق الخطورة، وعندما أتيحت لنا الفرص حاولنا استغلالها للتسجيل وهو ما حدث، وسجلنا هدفًا حسم المباراة."

وعن التحضير للمواجهة قال رمضان: "لم يكن لدينا وقتًا كافيًا للاستعداد، فقط عشرة أيام، لكن اتحاد الكرة وفر لنا كل سبل الراحة، على صعيد الإقامة وملاعب التدريب، كما أنني لست غريبًا على الدوري المحلي، أعرف اللاعبات بشكل جيد، لذلك نجحت في الاستقرار على القائمة سريعًا، لم أوجه الدعوة لأي من اللاعبات المحترفات، لدينا العديد من العناصر المحترفة".

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تصريحاته قائلًا: "هذه نصف المهمة فقط، لدينا النصف الآخر من المهمة في مصر، المواجهة لم تنته بعد، لذلك سنحافظ على تركيزنا وسنحضر جيدًا لمباراة الإياب".

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