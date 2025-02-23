الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا في الكرة النسائية

منتخب السيدات
منتخب السيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

طاقم حكام مباراة مصر ورواندا

يضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تُقام مباراة العودة في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

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