السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

بعثة منتخب الكرة النسائية تستعد لمغادرة كيجالي عقب الفوز على رواندا

منتخب الكرة النسائية،
منتخب الكرة النسائية، فيتو

منتخب النسائية، تغادر بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية العاصمة الرواندية كيجالي عقب منتصف الليل، في طريق العودة إلى القاهرة، وذلك عقب فوز المنتخب المصري بهدف نظيف على أصحاب الأرض، فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للسيدات.

موعد وصول بعثة رواندا إلى القاهرة

بينما تصل بعثة المنتخب الرواندي فجر الأحد قبل البعثة المصرية نظرًا لاختلاف شركات الطيران، حيث يسافر المنتخب الضيف عبر الطيران الإثيوبي، بينما يسافر المنتخب المصري على متن طائرة مصر للطيران.

منتخب النسائية يفوز على رواندا، فيتو
منتخب النسائية يفوز على رواندا، فيتو

منتخب الكرة النسائية يعسكر بالإسماعيلية

وتتجه بعثة المنتخب المصري مباشرة من مطار القاهرة إلى مدينة الإسماعيلية، حيث يستضيف ستاد قناة السويس مباراة الإياب، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل.

وقام أفراد بعثة المنتخب المصري للكرة النسائية بجولة في محيط الفندق بمدينة كيجالي صباح اليوم السبت، قبل تناول وجبة الغذاء في الفندق، ثم حصل أفراد البعثة على راحة حتى موعد العشاء، الذي تعقبه محاضرة للمدير الفني أحمد رمضان، استعدادًا لمباراة العودة.

أعضاء السفارة يحضرون مباراة رواندا 

حضر المباراة في كيجالى أعضاء السفارة المصرية والجالية المصرية، على رأسهم معالي السفيرة نرمين الظواهري، والتي وجهت الدعوة إلى سفراء الدول العربية في رواندا، وحضر منهم سفراء الجزائر، السودان، وليبيا، والقائمان بالأعمال القطري والإماراتي، والذين شجعوا منتخب مصر وأثنوا على أداء اللاعبات.

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