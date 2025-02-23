الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

منتخب الكرة النسائية يصل مصر ويعكسر بالإسماعيلية قبل مواجهة رواندا

منتخب الكرة النسائية،
منتخب الكرة النسائية، فيتو

منتخب الكرة النسائية، وصلت مطار القاهرة قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للكرة النسائية وتوجهت مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة العودة أمام رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر لها السادسة مساء بعد غد الثلاثاء بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كانت مباراة الذهاب أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالى الجمعة الماضى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف سجلته اللاعبة حبيبة عصام.

 

منتخب الكرة النسائية، فيتو
منتخب الكرة النسائية، فيتو

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

يضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تُقام مباراة العودة في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل

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