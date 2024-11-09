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جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان

مؤتمر كلية الطب بجامعة
مؤتمر كلية الطب بجامعة أسيوط، فيتو

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، اليوم السبت 9 من نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أسيوط وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الشرقاوي رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة صفاء تهامي رئيس المؤتمر، والدكتورة هبة الله راشد نائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عطاي سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد ناهض مقرر المؤتمر، والدكتور محمد بدوي منسق عام المؤتمر.  

 

 

 كما شهدت فعاليات المؤتمر حضور كل من: الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور عبدالفتاح صدقة رئيس جامعة السلام، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور علي يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور طاهر الشريف نقيب أطباء أسنان أسيوط، وعمداء كليات طب الأسنان، والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، والعربية، والأجنبية.

تسليط الضوء على مستجدات طب الأسنان الترميمي والجراحي

أكد الدكتور المنشاوى أن المؤتمر يعد فرصة للمتخصصين في مجال طب الأسنان لزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وتبادل الخبرات في استخدامات التقنيات المتقدمة، لما يمثله المؤتمر من قيمة علمية وبحثية لطلاب طب الأسنان، وأطباء المستقبل المشاركين في المؤتمر، لافتًا أن المؤتمر يهدف من خلال أجندته العلمية إلى؛ تسليط الضوء على مستجدات طب الأسنان الترميمي والجراحي، والتطورات العلاجية والتقنيات الحديثة في مجال طب الفم والأسنان.

إنشاء كليات طب الأسنان بمختلف المحافظات

 وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى بما تشهده الدولة المصرية من توسع فى إنشاء كليات طب الأسنان بمختلف المحافظات، والمجهزة وفق أحدث التقنيات والنظم العالمية والأساليب التعليمية الحديثة؛ لتضاهي الجامعات العالمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، مؤكدًا أن المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات في مجال طب الأسنان، بمشاركة نخبة من الأطباء والقامات العلمية؛ لمناقشة الأبحاث والدراسات الحديثة؛ ولتقديم أفضل الممارسات، وأحدث التقنيات، وتبادل الخبرات بين الباحثين في علوم طب الأسنان.

وتقدم الدكتور طارق الشرقاوي بالشكر والتقدير لإدارة جامعة أسيوط، وكلية طب الأسنان؛ لاختياره رئيسًا شرفيًا للمؤتمر، وإتاحة الفرصة للتواجد وسط القامات العلمية والأساتذة المتخصصين فى مجال طب الأسنان، مشيدًا بالتنظيم الجيد للمؤتمر، وما يشهده من زخم علمي وبحثي، وبرنامجه العلمي الذى يناقش من خلال جلساته العلمية وورش العمل كافة المستجدات في تخصصات طب الأسنان المتنوعة، بمشاركة نخبة من العلماء، وعمداء كليات طب الأسنان من جامعات عربية ودولية.

 

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 وفى مستهل كلمتها، رحبت الدكتورة صفاء تهامى بضيوف الجامعة المشاركين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية فى فعاليات المؤتمر، والذى ينعقد فى رحاب جامعة أسيوط أقدم جامعات صعيد مصر ومنارة العلم والتنمية، مشيرةً إلى أن المؤتمر يأتي تأكيدًا لسعى إدارة الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وحرصها على إقامة الفعاليات والأنشطة العلمية المختلفة وفق خطتها  الإستراتيجية لدعم البحث العلمي، وتفعيلًا لدور كلية طب الأسنان في خدمة المجتمع، وتعزيز التواصل مع مختلف كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.

  شهدت فعاليات المؤتمر تكريم قيادات جامعة أسيوط والجامعات المصرية والعربية المشاركة فى فعاليات المؤتمر، وكذلك تكريم اللجنة المشرفة على المؤتمر، ونقيب أطباء طب أسنان أسيوط.

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