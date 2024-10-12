قومي أسيوط ينظم حفل تخريج 377 فتاة ضمن الدفعة الأولى لبرنامج نورة (صور)

أناب اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، نائبه الدكتور مينا عماد، لحضور حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات وتمكين الفتيات "نورة" التابع للمجلس القومي للمرأة والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يحظى باهتمام ورعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ويأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للإستثمار في الفتيات وتمكين المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بنادي أسمنت أسيوط بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وشيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة" لتمكين الفتيات والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وسناء السعيد عضو مجلس النواب ووفد الجهة الممولة للمشروع.

العصر الذهبي للمرأة والشباب

وفي كلمته أكد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ أن هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة والشباب فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يولي الفئتين اهتمامًا كبيرًا لافتًا إلى أن الإستثمار في الشباب والمرأة هو إحدى الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة وهو يظهر بوضوح في الجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكينهم ولعل أول هذه الثقة هو تكليف الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد كوادر من الشباب لتولي العديد من المسئوليات في الدولة.

ودعي نائب محافظ أسيوط الشباب والفتيات إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، معلنًا دعم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الكامل للشباب والمرأة والذي يظهر جليًا في كافة المحافل، فضلًا عن اهتمامه بتوجيه كافة الدعم والتدريب لهم لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لتمكينهم والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تميزا وتقدمًا.

برنامج نورة ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA

وذكرت شيرين ماهر، منسقة برنامج نورة بالمجلس القومي للمرأة، أن البرنامج ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ويأتي ذلك ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات الذي يحظى برعاية السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، واستهدف تدريب الفتيات من سن 10 إلى 14 عاما والميسرات من سنة 18 إلى 24 عامًا على أولويات تقديم الدعم النفسي وكيفية الاستماع للفتيات، والإعداد الجيد والتحضير للجلسات فضلًا عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وبناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.



فيما أوضحت الدكتور مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط أن البرنامج استهدف الفتيات والميسرات في قرى حياة كريمة حيث تم تدريب 350 فتاة و27 ميسرة من قرية عرب القداديح بمركز أبنوب وقرية بنى شقير بمركز منفلوط وقرية الزرابى بمركز أبوتيج لمدة 10 أشهر لتنمية مهاراتهن وتعزيز قدراتهن لبناء شخصياتهن.



بينما تحدثت سناء السعيد عن أهمية برنامج "نورة" وضرورة تعميمه على باقي محافظات الجمهورية في إطار الاستثمار في الفتيات وتحقيق التمكين لهن.

وعلى هامش الحفل تفقد نائب المحافظ والحضور معرضًا لمنتجات الفتيات من الحرف اليدوية والتراثية منها المعروضات والمفروشات والكروشيه والخزف ومشغولات وجلدية وإكسسوارات ومشغولات متنوعة وغيرها.