سقوط مصابين في غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شن غارات جوية على منطقة حدودية بين لبنان وسوريا، أدت إلى وقوع إصابات، بحسب وسائل إعلام عبرية ولبنانية.

الاحتلال يهاجم معابر حدودية بين لبنان وسوريا

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه هاجم معابر حدودية بين لبنان وسوريا، بعد محاولات لحزب الله لتهريب أسلحة، بشكل ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد"، أن الغارة استهدفت بلدة قوسايا بين لبنان و، مبينة أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال فجر الجمعة إنّه قصف معابر غير شرعية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله.

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